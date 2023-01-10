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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:15

На улице Захватаева эвакуировали офис «Мои документы»

В здании обнаружили подозрительный предмет
Анастасия Николаенко
Из МФЦ эвакуировали персонал и посетителей.

Из МФЦ эвакуировали персонал и посетителей.

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В Кирове эвакуировали сотрудников и посетителей МФЦ на улице Захватаева, 21а. Об инциденте редакции «Комсомолки» сообщили очевидцы. Позднее информацию подтвердили в УМВД России по Кировской области.

К месту предполагаемого ЧП прибыли четыре машины спецслужб: скорая (реанимация), полиция и два автомобиля от МЧС. Как выяснилось, в «Моих документах» нашли подозрительную сумку, после чего посетителей и персонал оперативно вывели на улицу (в мороз -31 градусов).

К счастью, ЧП закончилось без последствий. Оказалось, что один из клиентов оставил сумку в офисе МФЦ, но вернулся за ней. После этого всех запустили обратно в здание, спецслужбы уехали.