В Котельничском районе решается проблема с отоплением

Жалобы на перебои с отоплением начались 9 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Котельничском районе оценят работу ресурсоснабжающих компаний. Об этом сообщает министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области.

Ранее жители Котельнича и поселка Ленинская Искра сообщали о перебоях с отоплением. Жалобы на снижение температуры в котельной поступили 9 января. Для решения проблемы в район отправился и.о. министра Владимир Климентовский. Ему предстоит посетить котельные и пообщаться с жителями, которые жаловались на ситуацию в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе министерства, для решения проблемы топливо для котельных заменят, а также завезут уголь и щепу. Ведомство держит вопрос на контроле.