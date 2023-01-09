ВятГУ стал участником проекта на НТВ

Увидеть репортаж о ВятГУ можно будет в пятницу, 13 января, в 08.25. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вятский государственный университет стал участником телепроекта на НТВ. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Проект называется «Мой университет. Будущее за настоящим». Ведущие рассказывают о лучших вузах России и уникальных профессиях. В передаче покажут научные достижения студентов, лучшие стороны учебного заведения и профессии, которым там обучают.

Увидеть репортаж о ВятГУ можно будет в нынешнюю пятницу, 13 января, в 08.25 на телеканале НТВ.