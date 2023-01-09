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НовостиОбщество9 января 2023 15:13

ВятГУ стал участником проекта на НТВ

В пятницу про вуз расскажут на федеральном телевидении
Артем ЗАМЯТИН
Увидеть репортаж о ВятГУ можно будет в пятницу, 13 января, в 08.25.

Увидеть репортаж о ВятГУ можно будет в пятницу, 13 января, в 08.25.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вятский государственный университет стал участником телепроекта на НТВ. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Проект называется «Мой университет. Будущее за настоящим». Ведущие рассказывают о лучших вузах России и уникальных профессиях. В передаче покажут научные достижения студентов, лучшие стороны учебного заведения и профессии, которым там обучают.

Увидеть репортаж о ВятГУ можно будет в нынешнюю пятницу, 13 января, в 08.25 на телеканале НТВ.