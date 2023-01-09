Кировские инспекторы помогают водителям в морозы

Наряды ДПС направлены на помощь всем участникам дорожного движения. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Из-за сильных морозов кировские инспекторы помогают водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Кировской области.

Недавно инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Илья Малых на обочине обнаружил неисправную машину. В ней сидели двое мужчин, которые уже несколько часов пытались завести автомобиль. Сотрудник предложил им согреться в патрульной машине и напоил их горячим чаем. Позже водителю привезли нужные детали. Он завершил ремонт, поблагодарил инспектора и уехал.

Похожие ситуации произошли и в областном центре. Одному мужчине инспекторы помогли завести автомобиль в сильный мороз и другой женщине починить машину.

Напомним, что наряды ДПС направлены на помощь всем участникам дорожного движения. Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефону: +7 (8332) 588-888, 02 (102 с мобильного телефона).