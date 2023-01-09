Жителя Нолинска отправили за решетку за избиение ребенка

Мужчина в течение трех месяцев регулярно истязал своего ребенка. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Житель Нолинского района оказался на скамье подсудимых за «Истязание несовершеннолетнего». Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Ранее следователи выяснили, что мае-июне 2022 года мужчина регулярно избивал своего 4-летнего сына. Мальчик получал тяжелые физические и психологические травмы.

Позже отца задержали и поместили под стражу, после чего его отправили под суд.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.