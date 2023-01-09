В Кирове к весне значительно сократится количество управляющих компаний

Вероятнее всего, в первую очередь закроют организации, к чьей работе накопилось больше всего вопросов и претензий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове к весне 2023 могут ликвидировать более половины управляющих компаний. Такое поручение дал губернатор области Александр Соколов во время еженедельной планерки. Недовольство главы региона вызвало то, что большее количество «управляек» не занимаются фактически ничем, кроме сбора денег с жильцов.

- Обращаюсь к ГЖИ еще раз: ваша задача - жестко наказывать лоботрясов. У нас столько компаний, которые ничего не делают. Деньги с людей собирают просто себе на зарплату и прибыль владельцу. Не может переварить город и область такое количество «управляшек». Если у них объем меньше определенного, это отмывочная контора, - заявил он во время совещания.

В итоге областной Госжилинспекции поручили к весне сократить число существующих городских управляющих компаний на 2/3. Скорее всего, под удар попадут организации, на чью работу (или ее отсутствие) у кировчан накопилось больше всего жалоб.