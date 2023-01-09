В новогодние праздники на дорогах Кировской области «попались» 128 пьяных водителей

На дорогах региона с 1 по 8 января произошли 22 дорожно-транспортных происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

1851 нарушение правил дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Кировской области в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции региона.

Выявлены 128 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Также «попались» 72 человека, которые управляли транспортными средствами, не имея водительских прав: либо никогда не получали, либо лишены за различные нарушения.

На дорогах региона с 1 по 8 января произошли 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В областном центре в четырнадцати авариях получили травмы различной степени тяжести 26 человек. А в ДТП, которые произошли на автодорогах Оричевского, Слободского, Советского, Сунского, Малмыжского, Нагорского и Котельничского районов 13 человек пострадали, двое получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.