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НовостиОбщество9 января 2023 9:11

В новогодние праздники на дорогах Кировской области «попались» 128 пьяных водителей

И еще 72 человека, которые сели за руль, не имея прав на управление транспортными средствами
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
На дорогах региона с 1 по 8 января произошли 22 дорожно-транспортных происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

На дорогах региона с 1 по 8 января произошли 22 дорожно-транспортных происшествия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

1851 нарушение правил дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Кировской области в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции региона.

Выявлены 128 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Также «попались» 72 человека, которые управляли транспортными средствами, не имея водительских прав: либо никогда не получали, либо лишены за различные нарушения.

На дорогах региона с 1 по 8 января произошли 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В областном центре в четырнадцати авариях получили травмы различной степени тяжести 26 человек. А в ДТП, которые произошли на автодорогах Оричевского, Слободского, Советского, Сунского, Малмыжского, Нагорского и Котельничского районов 13 человек пострадали, двое получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.