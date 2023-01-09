В Нововятске из-за неисправности печки погибла женщина

По предварительным данным, женщина насмерть отравилась угарным газом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 января в 19.29 в Нововятском районе произошел пожар, в котором погибла женщина. О трагедии сообщили в управлении МЧС по Кировской области.

Вечером на улице Салтыкова-Щедрина сгорел частный дом. После тушения пожара спасатели обнаружили труп хозяйки постройки. По предварительным данным, она погибла от отравления угарным газом.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Предположительно, пожар произошел из-за неисправной печи.

Напомним, что не стоит эксплуатировать неисправные системы отопления. Это может привести к трагическим последствиям.