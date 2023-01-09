Жительницу Советского района лишили водительских прав из-за пристрастия к алкоголю

Из-за пагубной привычки суд лишил женщину водительских прав. ФОТО: прокуратура Кировской области

В Кировской области женщину лишили прав на вождение автомобиля из-за алкоголизма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что женщина, состоящая на учете у нарколога, нередко садится за руль, хотя это может привести к печальным последствиям.

Прокурор подал иск с требованием лишить гражданку водительских прав. Суд встал на сторону ведомства и отнял у женщины водительские права.

Напомним, что по закону, люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, при неполном отказе или отсутствии соответствующего лечения, не допускаются к управлению автомобилями. Это создает большую угрозу для всех участников дорожного движения.