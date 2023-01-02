В Кировской области ожидаются морозы до -38 градусов

Резкое наступление холодов метеорологи-любители связывают с серией арктических вторжений Фото: Олег Укладов

В Кировской области могут наступить 38-градусные морозы. Об этом сообщается в паблике «Любительская метеорология».

Резкое наступление холодов связывают с серией арктических вторжений. Так, местами столбик термометра в регионе может опуститься до отметки в -40 градусов. Уточняется, что этот показатель на 26 градусов ниже нормы.

Напомним, что в Кирове похолодание ожидается к рождественским праздникам. Ночами температура воздуха будет составлять до -25 градусов.