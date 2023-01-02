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НовостиОбщество2 января 2023 15:37

В Кировской области ожидаются морозы до -38 градусов

Местами температура воздуха в регионе может опуститься на 26 градусов ниже нормы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Резкое наступление холодов метеорологи-любители связывают с серией арктических вторжений

Резкое наступление холодов метеорологи-любители связывают с серией арктических вторжений

Фото: Олег Укладов

В Кировской области могут наступить 38-градусные морозы. Об этом сообщается в паблике «Любительская метеорология».

Резкое наступление холодов связывают с серией арктических вторжений. Так, местами столбик термометра в регионе может опуститься до отметки в -40 градусов. Уточняется, что этот показатель на 26 градусов ниже нормы.

Напомним, что в Кирове похолодание ожидается к рождественским праздникам. Ночами температура воздуха будет составлять до -25 градусов.