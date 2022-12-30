В Кирове продолжается строительство школ в Долгушино и в районе Зубаревского леса

Работы идут полным ходом. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается строительство новых школ. Подробности о ходе работ сообщили в горадминистрации.

Сейчас идет возведение четырехэтажного здания на 1500 мест в районе Зубаревского леса. Подрядчик устанавливает кирпичные перегородки в цокольной части здания. Возводится каркас учебного корпуса, идет монтаж колонн и наружных стен, а также устройство перекрытия на помещении ФОК. Планируется, что в январе специалисты начнут дренажные работы, чтобы отвести с территории грунтовые воды.

Еще одна школа сейчас строится в Долгушино. Образовательное учреждение примет 1100 учеников. Подрядчик сейчас занимается монтажом колонн верхнего яруса и укладкой наружных стен. Межэтажные перекрытия уже готовы. Работа на площадке идет в две смены.

Строительство на обеих территориях продолжится и в праздничные дни, начиная с 4 января.

В мэрии также отметили, что после новогодних выходных пройдет совещание с ресурсонабжающими организациями. На нем обсудят вопрос техприсоединения объектов к тепло- и электросетям, водопроводу и канализации. Это поможет ускорить процесс строительства.