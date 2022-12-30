Восемь жителей Кирова стали почетными донорами России

Церемония награждения прошла в Кировском центре крови. Фото: kirovreg.ru

В Кирове восемь горожан получили знаки «Почетный донор России». Об этом сообщили в областном правительстве.

Церемония вручения состоялась в Кировском центре крови. Почетным донорам вручили также удостоверения к знакам и благодарственные письма.

Некоторые сдают кровь в течение уже многих лет. Так, к примеру, педиатр Анна Мокрушина является донором на протяжении 20 лет. Свой путь она выбрала после того, как во время родов ей потребовалось переливание крови, и неизвестный человек спас ее жизнь. Желанием Анны стало отплатить добром за добро. За прошедшие года она также привлекла многих людей к донорству.

В правительстве отметили, что получить звание почетного донора можно, сдав 40 раз цельную кровь либо 60 раз плазму. После получения предоставляются меры поддержки: ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время, внеочередное оказание медпомощи, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение и ежегодные денежные выплаты.