Как будут работать социальные службы в Кировской области в новогодние праздники-2023 в Кирове

Для нуждающихся граждан будет круглосуточно работать пункт обогрева. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В правительстве Кировской области рассказали, как будут работать соцслужбы в период новогодних праздников.

С 31 декабря по 8 января будут действовать:

- 8-800-201-21-09 - круглосуточная бесплатная горячая линия по вопросам социального обслуживания населения;

- 89229019093 - телефон срочной психологической помощи многопрофильного социального центра реабилитации «На Казанской» для граждан старше 18 лет с 08.00 до 17.00;

- номер 122 - горячая линия помощи семьям мобилизованных, с 08.00 до 20.00.

Кировчане также могут обратиться в любой отдел комплексного центра. Специалисты ответят на вопросы, окажут срочные соцуслуги, в том числе по выдаче средств реабилитации, с 09.00 до 12.00. Они также примут нуждающихся в пункт обогрева, который будет работать круглосуточно. Сообщить о лицах без определенного места жительства можно круглосуточно по телефону: (8332) 22-71-24.

Управления соцзащиты для своевременной выплаты единовременных пособий жителям в сложной жизненной ситуации будут работать следующим образом:

- для жителей Кирова, Кирово-Чепецкого, Слободского, Котельничского, Яранского, Вятскополянского, Уржумского и Омутнинского районов прием документов будет обеспечен дежурным специалистом управления соцзащиты в первой половине дня;

- жители остальных муниципальных образований могут направить заявления на электронный адрес управления соцзащиты с указанием своего контактного номера.