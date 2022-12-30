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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:24

В новогодние праздники в Кировской области пройдут проверки водителей на трезвость

Автолюбителей будут останавливать на заранее выбранных участках дорог
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
За повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность

За повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водителей Кировской области предупредили о проведении «сплошных проверок» на состояние опьянения в новогодние праздники. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автолюбителей будут останавливать на заранее выбранных участках дорог.

В рейды выйдут также представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль». Кроме того, кировчан предупредили, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.