Уроженец Кировской области стал Героем России

По соображениям безопасности лицо мужчины скрыли на фотографиях. Фото: kirovreg.ru

Уроженцу Кировской области присвоили звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 29 декабря.

Уточняется, что мужчина удостоен Медали «Золотая звезда» за мужество и героизм, проявленные в боях. Глава региона Александр Соколов встретился с кировчанином, чтобы обсудить вопросы усиления патриотического воспитания молодого поколения, в том числе в школах области.

Отметим, что по соображениям безопасности лицо мужчины скрыли на фотографиях. Имя уроженца региона в правительстве также не назвали.