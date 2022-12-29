Население Кировской области сократилось на 188 тысяч человек за 12 лет

Стали известны итоги переписи населения в Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подведены итоги Всероссийской переписи населения - в том числе в Кировской области. Данные появились на портале Кировстата.

Согласно им, по состоянию на 1 октября 2021 года в нашем регионе проживало 1 153 680 человек - 526,9 тысячи мужчин и 626,8 тысячи женщин. За 12 лет с момента последней переписи численность населения сократилась на 188 тысяч человек.

По состоянию на октябрь 2021 года 77,8% жителей проживали в городах, при этом преобладающая часть - в Кирове. 22,2% переписанных - в деревнях и селах, коих в регионе насчитывается 4187.

По данным переписи, на 1000 мужчин в Кировской области приходится 1189 женщин. Средний возраст населения составляет 43,4 года. Эксперты Кировстата отмечают, что он вырос за последние 20 лет:

- в 2002 году: женщины - 41,4 года, мужчины - 36,2;

- в 2010 году: женщины - 43,3 года, мужчина - 37,7.