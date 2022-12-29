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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 7:41

В Яранском районе два молодых парня погибли в аварии

Машина под управлением бесправника вылетела с дороги и опрокинулась
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла поздней ночью. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла поздней ночью. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе в ДТП погибли два молодых человека. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 28 декабря в 01.30. На 24 км дороги «Яранск - Никулята» «Лада Приора» съехала с дороги и опрокинулась. В результате 27-летний водитель и 23-летний пассажир погибли. Впоследствии выяснилось, что у молодого человека, находившегося за рулем, не было водительских прав.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП. В них погибли два человека и пострадали трое.