В Яранском районе два молодых парня погибли в аварии

Авария произошла поздней ночью. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе в ДТП погибли два молодых человека. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 28 декабря в 01.30. На 24 км дороги «Яранск - Никулята» «Лада Приора» съехала с дороги и опрокинулась. В результате 27-летний водитель и 23-летний пассажир погибли. Впоследствии выяснилось, что у молодого человека, находившегося за рулем, не было водительских прав.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП. В них погибли два человека и пострадали трое.