В Кирове врачи помогли 18-летней девушке с врожденной аномалией сосудов почки

Врачам удалось успешно провести операцию без проколов и разрезов. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи спасли женщину с аномальной почкой. Об этом сообщает областной Минздрав.

У 18-летней жительницы Омутнинска выявили врожденную аномалию сосудов почки - подковообразная почка. В результате нарушения оттока мочи у девушки образовался крупный камень размером 17 на 11 мм. Проводить малоинвазивное вмешательство было нельзя из-за риска обильного кровотечения. Поэтому пациентке провели эндоскопическую операцию по методике ретроградной интраренальной хирургии.

Врачи «проникли» в почку через естественные мочевые пути без проколов и разрезов. Им удалось найти конкремент, подвести к нему лазерное волокно и раздробить камень в пыль. Послеоперационный период занял всего пару дней, после чего девушку выписали домой.