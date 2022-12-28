Главный нарколог Кировской области поделилась правилами безопасного употребления алкоголя

Главный врач Кировского областного наркологического диспансера Елена Томинина посоветовала кировчанам не пить алкоголь в новый год. ФОТО: министерство здравоохранения Кировской области

В преддверии новогодних праздников главный врач Кировского областного наркологического диспансера Елена Томинина рассказала о правилах употребления алкоголя:

- Начнем с того что любая доза алкоголя вредит здоровью, так что лучше отказаться от употребления спиртного в праздники. Если же принято решение «выпить», то стоит придерживается некоторых правил, - сообщила главный нарколог региона

По словам специалиста, допустимой нормой считается 250 грамм (два бокала вина или шампанского лучше сухого), либо стоит ограничиться тремя стопками крепкого спиртного. Пить напитки следует крайне медленно. Алкоголь не желательно смешивать с другими спиртными напитками и с газировкой, реакция организма может быть непредсказуемой.

Кировчанам не рекомендуют употреблять алкоголь на голодный желудок, так как опьянение наступает быстрее. Желательно закусывать легкой пищей. Это связанно с тем что жаренное мясо, тяжелая пища и салаты, заправленные майонезом вместе с алкоголем, оказывают пагубное влияние на поджелудочную и печень.

Жителям Кирова советуют чаще пить воду, проветривать помещение и больше двигайтесь. Это помогает быстрее выводить алкоголь и калории из организма. Возобновлять употребление спиртного можно только после его полного вывода, поэтому на следующее утро воздержитесь от спиртного.