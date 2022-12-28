В Кирово-Чепецке закончился капремонт школы №7

Дети и родители помогали выбирать цветовую гамму для внутренней отделки. Фото: правительство Кировской области

В Кирово-Чепецке завершился капремонт школы №7. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Подрядчик провел все необходимые работы: ремонт фасада, входных групп и крыши, замену окон, электромонтажные и сантехнические работы, внутреннюю отделку, установку новых дверей. Для школы закупили учебное и компьютерное оборудование, мебель для столовой, а также спортивного и актового залов. Стоит отметить, что цветовую гамму школы выбирали в том числе школьники и родители. Территорию школы также благоустроили.

Общая стоимость работ составила 75,9 миллиона рублей. Первые уроки в отремонтированном здании школы начнутся 9 января, после новогодних каникул.