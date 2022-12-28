В Кировской области муниципалитетам дали кураторов из правительства

С кураторов будут спрашивать за работу в районах. ФОТО: vk.com/aleksandrsokolov43

Районам Кировской области дали кураторов из регионального правительства. Об этом стало известно на последней еженедельной планерке губернатора.

За каждым муниципалитетом закрепили сотрудников областного правительства и руководителей министерств. Цель такой практики - помочь районным и региональным властям работать в связке, чтобы оперативно решать проблемы муниципалитетов и развивать жизнь в них.

- Здесь кураторство происходит не по принципу проверять, контролировать, а по принципу помогать. У вас есть подшефные районы, которым вы будете помогать и за деятельность которых с вас будут спрашивать, - отметил губернатор Александр Соколов.

Распределение прошло следующим образом:

- город Вятские Поляны, Вятскополянский и Орловский районы - Алексей Комаров, руководитель администрации губернатора и правительства;

- города Кирово-Чепецк, Слободской и одноименные районы - Денис Иконников, министр внутренней политики Кировской области; курирует Андрей Лучинин;

- Богородский муниципальный округ, Куменский и Сунский районы - Екатерина Видякина, и.о. министра здравоохранения; курирует первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов;

- Кильмезский, Малмыжский, Уржумский районы - Ольга Шулятьева, министр социального развития; курирует Дмитрий Курдюмов;

- Оричевский район - Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи; курирует Дмитрий Курдюмов;

- Котельнич и одноименный район - Владимир Климентовский, и.о. министра строительства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; курирующий зампред - Алексей Жердев;

- Лузский и Опаринский МО, Подосиновский район - министр транспорта Алексей Петряков;

- Арбажский МО, Тужинский район - Сергей Сулик, министр спорта и туризма; курирующий зампред - Андрей Маури;

- Верхошижемский и Советский районы, Пижанский МО - Даниил Дворцов, министр культуры; курирует Андрей Маури;

- Афанасьевский, Верхнекамский МО, Нагорский район - Андрей Тетерин, министр лесного хозяйства; курирующий зампред - Михаил Сандалов;

- Белохолуницкий и Омутнинский районы - Наталья Кряжева, министр экономического развития; курирует Михаил Сандалов;

- Даровской, Шабалинский районы и Свечинский МО - Дмитрий Глушков, и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли; курирует Михаил Сандалов.

- Зуевский район, Унинский и Фаленский МО - Евгений Софронов, министр сельского хозяйства и продовольствия; курирующий зампред - Юрий Терешков;

- Кикнурский, Санчурский МО, Яранский район - Алла Албегова, и.о. министра охраны окружающей среды; курирует Юрий Терешков.

- Лебяжский, Немский МО, Нолинский район - Ольга Рысева, министр образования; курирующий зампред - Светлана Шумайлова;

- Мурашинский МО, ЗАТО Первомайский и Юрьянский район - Георгий Барминов, министр молодежной политики; курирует Светлана Шумайлова.