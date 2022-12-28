Александр Соколов раскритиковал уборку снега в Кирово-Чепецке

На весь Кирово-Чепецк приходится всего 17 снегоуборочных машин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кировской области Александр Соколов остался недоволен уборкой снега в Кирово-Чепецке. А точнее, ее отсутствием.

Речь о состоянии улиц в городе, который, является вторым по населенности в нашем регионе, зашла на еженедельном совещании в правительстве Кировской области. По словам губернатора, жалобы на то, что дороги в Кирово-Чепецке не чистят, поступают каждый день.

- Создается ощущение, что снег там не убирают совсем, - высказался Александр Соколов.

Оказалось, что снегоуборочной техники в городе недостаточно. Там на две муниципальных ЖЭК и семь частных УК, которые отвечают на содержание улиц и дворов, приходится всего 17 единиц техники.

Губернатор поручил представителям министерства транспорта и Госжилинспекции лично выехать на место, определить, в чем причина плохой очистки дорог и выяснить, на каких улицах уборка требуется в первую очередь.

Глава региона дал дорожникам два дня на то, чтобы привести дороги Кирово-Чепецка в порядок.