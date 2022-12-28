В Советске парализованного инвалида выселяют из якобы аварийного жилья

Семейную пару выселяют, поскольку их дом якобы признали аварийным и он пойдет под снос. Фото: ОНФ Кировской области

В Советске парализованного инвалида переселили в невозможные для жизни условия из якобы аварийного жилья. Об этом сообщили активисты ОНФ.

75-летний Иван Вахонин парализован больше 10 лет после перенесенного инсульта. За ним ухаживает 72-летняя супруга, инвалид III группы. Родственники помогли обустроить подходящую для них квартиру - душевая, где можно помыть инвалида, пандус в подъезде. Рядом находятся необходимые магазины, больница, аптека.

В 2015 году дом на Энгельса, где они живут, признали аварийным. При этом никаких признаков тому нет. Семье предоставили жилье в доме №34 по улице Строителей. Однако в нем холодно, электрическое отопление очень дорогое и, что самое главное, в жилье ничего не приспособлено под нужды инвалида. Кроме того, дом находится на окраине Советска, и до ближайшего магазина нужно полчаса идти по трассе.

Активисты направили обращение в прокуратуру. По их словам, закон находится на стороне семьи и выхода у горадминистрации несколько: переоборудовать новую квартиру, приобрести старую или не переселять пару.