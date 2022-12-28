В Сунском районе мужчина зарезал родственника из-за пьяной ссоры

Трагедия произошла в деревне Краснополье. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Сунском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве родственника. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 26 декабря в деревне Краснополье. Двоюродные братья вместе выпивали, и в какой-то момент между ними произошла ссора. 68-летний хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил им своего родственника. 61-летний мужчина скончался на месте от полученной травмы.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении нападавшего под стражу.