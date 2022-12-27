В Малмыжском районе в лобовом ДТП пострадали четыре человека

От удара машина вылетела с дороги и перевернулась. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области в результате лобового ДТП четыре человека получили травмы. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 26 декабря в 14.45 в Малмыжском районе. На 285 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись встречные автомобили «Лада Ларгус» и «Датсун». От удара отечественное авто вылетело с дороги в кювет и опрокинулось. В результате пострадали четверо человек, находившихся в нем: 39-летний водитель, женщины 32 и 33 лет, а также 78-летний пенсионер. Степень тяжести их травм неизвестна.

Региональная Госавтоинспекция сообщает, что это единственное ДТП, произошедшее за минувшие сутки на дорогах Кировской области.