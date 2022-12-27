В 2023 году в Кировской области хотят открыть диализный центр

Сейчас процедуру гемодиализа регулярно проходят 276 пациентов. ФОТО: правительство Кировской области

В следующем году в Кирове откроется новый центр диализа. Об этом рассказали в областном правительстве.

Сейчас процедуру гемодиализа (внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности - Ред.) проводят в Кировской областной клинической больнице, а также в ее подразделениях в крупных райцентрах: Слободском, Советске, Омутнинске и Вятских Полянах. Помощь там получают 276 пациентов. Аппараты «искусственная почка» работают в две, а то и в три смены. Но потребность в процедуре у жителей Кировской области из года в год не снижается, а лишь растет.

В связи с этим принято решение открыть отдельный диализный центр непосредственно в Кирове. Учреждение появится на улице Семашко, 2А, где раньше была установлена система водоподготовки. К следующему году там оборудуют два зала, палату интенсивной терапии и несколько палат для дневного стационара.