В Кирове на исторических домах установили информационные таблички

Таблички повесили на исторические дома и объекты культурного наследия. Фото: vk.com/klub_mir

В Кирове активисты установили таблички с исторической справкой на объектах культурного наследия. Об этом сообщил центр русской культуры и письменности «Мир» в своем паблике ВКонтакте.

Таблички появились на домах, входящих в список объектов культурного наследия, входящих в перечень ценных градоформирующих объектов, а также представляющих историческую ценность. Среди них оказались дом купца Эсаулова (Преображенская, 27), мещанина Барамзина (Казанская, 55а), дворянки Анны Чежеговой (Маклина, 3) и другие.

На каждой табличке есть QR-код, отсканировав который, можно узнать об истории этого дома.