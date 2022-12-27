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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:09

В Кирове на исторических домах установили информационные таблички

На каждой есть QR-код, который можно отсканировать и узнать о прошлом здания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Таблички повесили на исторические дома и объекты культурного наследия. Фото: vk.com/klub_mir

Таблички повесили на исторические дома и объекты культурного наследия. Фото: vk.com/klub_mir

В Кирове активисты установили таблички с исторической справкой на объектах культурного наследия. Об этом сообщил центр русской культуры и письменности «Мир» в своем паблике ВКонтакте.

Таблички появились на домах, входящих в список объектов культурного наследия, входящих в перечень ценных градоформирующих объектов, а также представляющих историческую ценность. Среди них оказались дом купца Эсаулова (Преображенская, 27), мещанина Барамзина (Казанская, 55а), дворянки Анны Чежеговой (Маклина, 3) и другие.

На каждой табличке есть QR-код, отсканировав который, можно узнать об истории этого дома.