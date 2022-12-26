22% кировчан жалуются на сокращение доходов в 2022 году

40% опрошенных кировчан заявили, что их зарплаты никак не изменились в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 22% жителей Кировской области сократился доход в 2022 году. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами портала hh.ru.

В целом больше всех на уменьшение зарплат жалуются сотрудники сфер автомобильного бизнеса, консультирования, продаж, туризма, медицины и маркетинга. В то же время 15% респондентов сообщили о росте доходов. Это, как правило, сотрудники отраслей добычи сырья, специалисты по закупкам, айтишники, банковские служащие, производственные работники.

40% опрошенных заявили, что их зарплаты в 2022 году не изменились никак. Остальные респонденты не смогли дать оценку либо столкнулись с сокращением.