Кировские дорожники устраняют скользкость на тротуарах и проезжих частях

Подрядчикам выписали предписания, которые они должны выполнить в течение нескольких часов. Фото: admkirov.ru

Как рассказали в горадминистрации, на протяжении выходных, когда Киров накрыла оттепель, дорожные службы убирали большие лужи воды и чистили ливневки. В ночь с воскресенья на понедельник, когда вновь нагрянули заморозки, рабочие перешли к противогололедной обработке поверхностей.

В первоочередном порядке дорожники исключали накаты на подъездах и подходах к социальным учреждениям, обеспечивали выезд из населенных пунктов и приводили в порядок участки с наиболее высоким пешеходным трафиком.

Ранним утром работу приняли кураторы от УДПИ и специалисты теруправлений. В результате выявили скользкие тротуары и остановки - например, на улицах Горького и Профсоюзной. Подрядчикам выписали предписания, которые они должны выполнить в течение нескольких часов.

Кировчанам напоминают, что они могут сообщить о некачественной уборке улиц в диспетчерскую службу ГДМС по телефону: 8-922-967-22-34.