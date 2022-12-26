В Куменском районе насмерть сбили 83-летнего пенсионера

Причиной аварии могли стать погодные условия. Фото: ГИБДД Кировской области

В Куменском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 23 декабря в 13.10. На 40 км дороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» автомобиль ВАЗ-2111 наехал на 83-летнего мужчину-пешехода. Вероятно, причиной аварии стали погодные условия. В результате происшествия пенсионер погиб.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за прошедшие три дня на дорогах Кировской области произошло семь ДТП. В них один человек погиб и пострадали девять.