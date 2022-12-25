За ночь от снега планируют очистить 15 улиц Кирова

Водителей просят не оставлять автомобили в зоне работы спецтехники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Предстоящей ночью подрядчики вывезут снег с 15 улиц Кирова. Об этом рассказали в пресс-службе города.
Преимущественно работы будут проводить вечером и ночью. Спецтехника выйдет на уборку улиц после 20.00.
От снега ближайшей ночью очистят следующие участки:
- Октябрьский проспект от улицы Воровского до улицы Комсомольской;
- улица Маклина от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;
- улица Чапаева от улицы Красина до улицы Воровского;
- Хлебозаводской проезд;
- улица Азина от улицы К. Либкнехта до улицы Дерендяева;
- улица Дерендяева от улицы Азина до улицы Милицейской;
- улица Володарского от тупика до улицы Милицейской;
- улица Карла Маркса от Октябрьского проспекта до улицы Преображенской и от улицы Воровского до улицы Комсомольской;
- улица Мира;
- улица Герцена от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;
- улица Павла Корчагина (снежные валы);
- улицаОрловская от улицы Ленина до улицы Водопроводной;
- улица Щорса от улицы Зеленой до улицы Красина;
- улица Красина;
- улица Мельничная.
Специалисты убедительно просят кировчан не оставлять свои машины на обочинах в зонах работы подрядчиков - это мешает работе спецтехники.