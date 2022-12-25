За ночь от снега планируют очистить 15 улиц Кирова

Водителей просят не оставлять автомобили в зоне работы спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящей ночью подрядчики вывезут снег с 15 улиц Кирова. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Преимущественно работы будут проводить вечером и ночью. Спецтехника выйдет на уборку улиц после 20.00.

От снега ближайшей ночью очистят следующие участки:

- Октябрьский проспект от улицы Воровского до улицы Комсомольской;

- улица Маклина от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;

- улица Чапаева от улицы Красина до улицы Воровского;

- Хлебозаводской проезд;

- улица Азина от улицы К. Либкнехта до улицы Дерендяева;

- улица Дерендяева от улицы Азина до улицы Милицейской;

- улица Володарского от тупика до улицы Милицейской;

- улица Карла Маркса от Октябрьского проспекта до улицы Преображенской и от улицы Воровского до улицы Комсомольской;

- улица Мира;

- улица Герцена от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;

- улица Павла Корчагина (снежные валы);

- улицаОрловская от улицы Ленина до улицы Водопроводной;

- улица Щорса от улицы Зеленой до улицы Красина;

- улица Красина;

- улица Мельничная.

Специалисты убедительно просят кировчан не оставлять свои машины на обочинах в зонах работы подрядчиков - это мешает работе спецтехники.