Кировчанам напоминают правила безопасности в оттепель

Сообщить о сосульках и снежных свесах на крыше своего дома можно в управляющую компанию. Фото: Василий Вахрин

В Кирове наступила кратковременная оттепель, а в этот период возрастает угроза падения сосулек и снега с крыш. Администрация города напоминает простые правила безопасности в такую погоду.

1. Ходите на расстоянии 1,5-2 метра от стен здания.

2. Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и не заходите в опасные зоны, даже если ограждение отсутствует.

3. Обходите стороной водостоки и обращайте внимание на обледенение тротуаров.

4. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - не останавливайтесь и не поднимайте голову! Это может быть сход снега или льда. Сразу же прижмитесь к стене. Козырек крыши послужит вам укрытием.

5. Во время больших снегопадов и оттепели, выходя из здания, не задерживайтесь на крыльце, а поскорее отходите на безопасное расстояние - пять метров. При входе же обязательно поднимите голову и убедитесь в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

6. Смотрите под ноги: если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, это указывает на опасность места.

Если вы станете свидетелем несчастного случая, оттащите пострадавшего на безопасное расстояние, окажите необходимую помощь и вызовите «скорую».

Кировчанам также напоминают, что о сосульках и снежных свесах на крышах своих домов они могут сообщить в свою управляющую компанию. Если та бездействует - обратитесь в ЕДДС по телефону 76-00-00.