24 декабря жители Садаковского останутся без воды

Отключения пройдут с 09.30 до 19.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу кировчане останутся без холодной воды. Об этом извещает МУП «Водоканал».

24 декабря для проведения ремонтных работ на сетях для нескольких адресов изменят параметры подачи холодной воды.

Садаковский с 09.30 до 19.00

- Свободы, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

- Новая, 1А, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

- Московская, 16, 14, 12, 6, 4;

- Щетинская, 15;

- Садаковский Чудесная, 2, 2А.

Ленинский район с 09.30 до 19.00

- Красноармейская, 43, 43 Б, 45.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.