Мэрию Кирова через суд обязали включить сироту в список людей, подлежащих обеспечению жильем

Девушке пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы. Фото: прокуратура Кировской области

В Юрьянском районе прокуратура выбила квартиру для девушки-сироты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью к правоохранительным органам обратилась 23-летняя жительница района. В несовершеннолетнем возрасте она осталась без попечения родителей и приобрела статус ребенка-сироты. С 1999 по 2013 год она была ограничена в правах из-за признания недееспособной. Однако ее не включили в список подлежащих обеспечению жильем.

Когда ей исполнилось 23 года, девушка обратилась в администрацию Кирова с заявлением на получение квартиры. Однако ей отказали, и та пошла в прокуратуру. Ведомство, в свою очередь, подало иск в суд. Требование о включении девушки в список подлежащих обеспечению жильем признали законным. Прокуратура Юрьянского района контролирует исполнение решения суда.