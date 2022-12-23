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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 9:51

На ферме в Сунском районе погиб рабочий

Коллеги вызвали врачей, но спасти мужчину не удалось
Анастасия Николаенко
Травмы сотрудника фермы оказались смертельными. Фото: СУ СКР по Кировской области

Травмы сотрудника фермы оказались смертельными. Фото: СУ СКР по Кировской области

На скотном дворе в Сунском районе погиб один из рабочих. О трагедии рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла вчера, 22 декабря. Известно, что 46-летний рабочий убирался на ферме. В какой-то момент мужчину затянуло транспортером под деревянный настил.

Свидетелями происшествия стали коллеги рабочего. Они вызвали скорую.

К сожалению, полученные травмы оказались слишком серьезными. Мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. По результатам проверки возможно заведут уголовное дело.