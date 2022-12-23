В Зуевском районе бездомные собаки напали на двух школьниц

Одна пострадавшая получила 5 тысяч рублей, другая - 15 тысяч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две 12-летние школьницы из Зуевского района стали жертвами нападения бродячих собак. Инциденты произошли с разницей почти в год: одну девочку покусали в апреле 2021 года, вторую - в марте 2022 года.

К счастью, серьезных травм пострадавшие не получили. Тем не менее, у детей зафиксировали незначительные повреждения. Кроме того, девочки сильно испугались.

В причинах произошедшего разбиралась прокуратура Зуевского района. В ведомстве выяснили, что местная администрация по-хорошему не занималась отловом бродячих собак. Эта халатность и привела к инцидентам.

В итоге прокуратура через суд добилась от администрации выплаты компенсации для пострадавших. Одна девочка получила 5 тысяч рублей, другая - 15 тысяч.