За полторы недели до Нового года в Кировской мэрии создали комитет по проведению праздника

Постановление о срочном создании комитета появилось на сайте горадминистрации. Фото: администрация города Кирова

Всего несколько дней осталось до Нового года, а чиновники городской администрации вдруг вспомнили, что нет комитета по празднованию. И срочно его создали. Постановление об этом появилось на сайте администрации областного центра.

Возглавили комитет первые лица города: глава города Елена Ковалева и глава администрации Вячеслав Симаков. Заместитель председателей комитета – Алексей Рябов, которые еще недавно был замом у Ковалевой в Думе, а сейчас – зам Симакова в администрации.

Список тех, кто вошел в комитет, занимает почти три страницы. Среди них:

- Александр Вдовкин, начальник УМВД России по городу Кирову;

- Сергей Стяжкин, который буквально пару дней назад стал первым заместителем главы администрации города;

- Всеволод Фролов, заместитель главы администрации города;

- Александр Петрицкий, начальник департамента образования администрации;

- Иван Строй, начальник управления культуры.