В Кирове стартует конкурс идей по благоустройству, приуроченный к юбилею города

Кировчане смогут проголосовать за понравившиеся им проекты. Фото: admkirov.ru

В Кирове запускают конкурс «Город добрых соседей», приуроченный к юбилею областного центра. Он начнется 10 января и продлится в течение всего 2023 года. Как рассказали в горадминистрации, его цель - возможность воплощения в жизнь идей кировчан по благоустройству.

На поддержку общественных инициатив выделено 50 миллионов рублей. Средства распределят по двум конкурсным направлениям: «Благоустройство общественных пространств» и «Событие». На один проект предусмотрено по 650 и 350 тысяч рублей соответственно.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации, предприниматели, члены ТОС, общественные объединения. Представленные проекты оценят эксперты. Кировчане также смогут проголосовать за понравившиеся инициативы здесь.

- По всем возникающим вопросам участники могут обращаться в управление организационной работы администрации города по телефону 76-04-62, территориальные управления и центры местной активности, - добавили в мэрии.