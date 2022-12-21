В Кирове 21 родителя привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей

На заседании КДН рассмотрели 39 персональных дел. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. По сообщению горадминистрации, на нем рассмотрели 39 персональных дел.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к ответственности привлекли 21 родителя. Двух взрослых оштрафовали за то, что их дети находились пьяными в общественном месте. По данной статье кировчанам придется заплатить полторы-две тысячи рублей. К самим подросткам приняли меры воздействия в соответствии с законом Кировской области.

- Семьям и несовершеннолетним даны соответствующие рекомендации, предложены различные варианты выхода из сложившейся ситуации, оказана социальная поддержка, помощь специалистов, проведены консультации врача-нарколога и психолога, - добавили в мэрии.