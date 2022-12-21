В Кировской области вернут в оборот брошенные сельхозугодья

Темпы возделывания земель в будущем вырастут до нескольких сотен тысяч гектаров. Фото: Правительство Кировской области

В Кировской области власти начнут культивировать заброшенные сельхозугодья. Об этом сообщило региональное правительство.

Губернатор Александр Соколов отметил, что в нашем регионе огромное количество земель вывели из сельхозоборота, когда разорялись колхозы. Сотни тысяч гектаров не обрабатывали десятилетиями, и большая часть невозделанной земли уже заросла лесом.

- Там, где есть работа, крепкая хозяйская рука, там у нас распахано все. У нас есть район, где ни одного квадратного метра свободного. Земля приносит большую прибыль, даже в северных широтах, - отметил Александр Соколов.

Глава региона также сообщил, что в 2023 году Кировская область введет в оборот 20 тысяч гектаров земли. В дальнейшем темпы возделывания земель вырастут до нескольких сотен тысяч гектаров сельхозугодий.