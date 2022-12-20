В Кировской области газопроводы подвели к 9900 домам

В Кировской области газопроводами снабдили более 9 тысяч домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области газопроводами снабдили 9900 домов. Об этом сообщает региональное правительство.

- До конца 2022 года построим еще для 300 домовладений. За этот год 10000 семей региона перейдут на экологичный вид топлива, - сообщил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.

Стоит отметить, что программу догазификации разработали по поручению президента РФ, по ней в уже газифицированных местностях к участкам жителей газ проводится бесплатно.

По программе развития газоснабжения в Кировской области в 2022 году строятся 302 километра 16 межпоселковых газопроводов, и проектируются еще 247,2 километра 27 газопроводов.

Напомним, что в регионе для семей с невысоким доходом, семей военнослужащих, а также ветеранов войны и семей инвалидов ВОВ установили компенсацию за проведение газа.

Всю информацию по возмещению работ можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, в едином call-центре 32-13-51, центрах «Мои Документы» либо на сайте министерства социального развития Кировской области в разделе «Меры социальной поддержки» - «Иные выплаты» - «Виды денежных выплат».