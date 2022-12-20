Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 9:32

Для жен кировских военнослужащих хотят ввести бесплатный проезд

Инициативу поддержали депутаты Кировской городской думы
Анастасия Николаенко
34 депутата проголосовали «за».

34 депутата проголосовали «за».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Кировской области продолжают расширять меры соцподдержки для отдельных категорий граждан. О новых изменениях зашла речь на сегодняшнем заседании Кировской городской думы.

С докладом перед депутатами выступил замначальника департамента городского хозяйства администрации Кирова Артем Драчков. Он предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте (но только в пределах регионального центра!) для следующих категорий:

- Лица, призванные на военную службу по мобилизации по предоставлению военкоматов;

- Лица, заключившие контракт не ранее 24 февраля 2022 года о прохождении военной службы в ВС РФ;

- Лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач ВС РФ.

Помимо этого, Драчков предложил ввести бесплатный проезд для супругов военнослужащих. Напомним, что такую возможность уже предоставили детям военных в возрасте от 7 до 18 лет.

Депутаты поддержали инициативу — предложение получило 34 голоса «за».