В Кирове разыскивают мужчину за неуплату 500 тысяч алиментов

Должник может проживать в Кирове и работать вахтовым методом. Фото: ГУФССП России по Кировской области

Октябрьский отдел ГУФССП России по Кировской области разыскивает Пестова Ивана Евгеньевича за уклонение от алиментных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

29-летний мужчина – уроженец Кирова. Отец 8-летнего ребенка уже накопил 500 тысяч алиментного долга.

По данным службы судебных приставов, должник может проживать в Кирове в съемной квартире, работать электрогазосварщиком, возможно, вахтовым методом.

ГУФССП России по Кировской области просит граждан посодействовать в розыске должника и, если есть данные о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-912-820-41-50, 8(8332) 48-99-05.