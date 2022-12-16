В Сосновке построят теплый переход между столовой и зданием школы

Капремонт пищеблока запланирован на лето 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе города Сосновки проведут капремонт пищеблока. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работы запланированы на лето 2023 года. Сейчас необходимо подготовить проектно-сметную документацию для строительства теплого перехода между пищеблоком и зданием школы. В самой столовой планируется вставить новые окна и провести капремонт.

Стоит отметить, что школа в Сосновке Вятскополянского района существует с 1936 года. Изначально это было деревянное здание, к которому в 80-х годах пристроили одноэтажную кирпичную столовую. В 1990 году деревянное здание школы разобрали и построили кирпичное, но с тех пор столовая стала стоять отдельно - в 15 метрах от образовательного учреждения. Сейчас в нем обучаются 287 детей, 78 из них - с особенностями здоровья.