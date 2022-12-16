В Кирове 16 декабря отключат светофоры на двух перекрестках

Работы обещают выполнить в течение дня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
16 декабря на двух перекрестках Кирова отключат светофоры. Об этом информирует администрация города.
Как известно, на данный момент продолжается модернизация электронных регулировщиков в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. 16 декабря подошла очередь светофоров на перекрестках улиц Горького и Некрасова, а также Октябрьского проспекта и Дзержинского.
Кировчанам напоминают: во время обновления электронные регулировщики не будут работать. Точное время, которое понадобится на модернизацию, неизвестно. Администрация сообщает, что подрядчик проведет работы в течение дня.
Водителей просят быть предельно внимательными и ориентироваться на знаки приоритета.