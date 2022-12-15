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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:25

Кировский губернатор заявил, что нужно экономить на корпоративах, но не на освещении

Он признал, что проблема существует во многих муниципалитетах
Анастасия САЛУН
В Зуевке уличное освещение не могли включить две недели. Фото: Правительство Кировской области

В Зуевке уличное освещение не могли включить две недели. Фото: Правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что нужно экономить на корпоративах, но не на освещении. Об этом сообщило правительство области.

Александр Соколов отметил, что вопрос надо решать по всей области. Глава региона попросил не допускать ситуаций, как в Зуевке, - свет не могли включить две недели, в итоге после вмешательства губернатора проблему решили за сутки.

Жители поселка Стрижи сетуют, что местные власти 5 лет не могут решить проблему. В пять утра, когда еще темно, но многие уже отправляются на работу, свет на улице не горит. В Нолинске у муниципалитета также сложилась задолженность за электричество, и власти пытаются экономить на освещении.

- Обращаюсь к главе Нолинского района - Николаю Николаевичу: давайте экономить на чем-нибудь другом - на новогодних корпоративах, на содержании районной администрации, но не на безопасности жителей, - сказал Александр Соколов.