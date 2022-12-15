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НовостиОбщество15 декабря 2022 12:45

В Кировской области до конца 2023 года расселят жителей всех домов, признанных аварийными до 2017 года

На эти цели выделено финансирование
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для расселения из аварийного жилья строятся новые дома. Фото: kirovreg.ru

Для расселения из аварийного жилья строятся новые дома. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области все дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят до конца 2023 года. Об этом сообщил Александр Соколов во время прямой линии с жителями региона.

Вопрос губернатору задала одна из жительниц аварийного дома по Троллейбусному переулку. По ее словам, она уже не верит, что когда-то переедет в не разваливающееся помещение.

- Все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены. На эти цели выделено финансирование, - ответил Александр Соколов.

Расселение ведется по федеральному проекту «Сокращение непригодного для проживания жилья». Всего по программе с 2019 года до конца 2023 года в новые дома должны переехать 7156 жителей Кировской области. На эти цели планируется потратить 7,6 миллиарда рублей.