В Кировской области до конца 2023 года расселят жителей всех домов, признанных аварийными до 2017 года

Для расселения из аварийного жилья строятся новые дома. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области все дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят до конца 2023 года. Об этом сообщил Александр Соколов во время прямой линии с жителями региона.

Вопрос губернатору задала одна из жительниц аварийного дома по Троллейбусному переулку. По ее словам, она уже не верит, что когда-то переедет в не разваливающееся помещение.

- Все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены. На эти цели выделено финансирование, - ответил Александр Соколов.

Расселение ведется по федеральному проекту «Сокращение непригодного для проживания жилья». Всего по программе с 2019 года до конца 2023 года в новые дома должны переехать 7156 жителей Кировской области. На эти цели планируется потратить 7,6 миллиарда рублей.