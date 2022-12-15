В Кирове утвердили последние поправки в бюджет за 2022 год

Вопрос рассмотрели на заседании профильной комиссии. Фото: duma.mo-kirov.ru

Депутаты Кировской городской Думы утвердили последние изменения в бюджете за 2022 год. Вопрос рассмотрели на заседании профильной комиссии.

Изменения вызваны необходимостью уточнения показателей по налоговым и неналоговым доходам и корректировкой целевых межбюджетных трансфертов. Так, доходы увеличиваются более чем на 1,6 миллиарда рублей. Эти средства направлены на покупку квартир для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, строительство школ, благоустройство парка имени Кирова и Александровского сада, новогодние подарки для учеников начальных классов.

После поправок бюджет выглядит следующим образом:

- доходы - 24,04 миллиарда рублей;

- расходы - 24,4 миллиарда;

- дефицит - 395,7 миллиона рублей.

Источники финансирования дефицита - остатки средств, фактически сложившиеся по состоянию на 1 января текущего года. Кредиты привлекать не планируется.

Депутаты при обсуждении отметили проблемы с освоением средств при реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», хотя целевые показатели по ним выполнены.

- По итогам года мы будем рассматривать и утверждать отчет об исполнении бюджета. Предлагаю обозначить в нем все моменты, связанные с несоответствием плановых и фактических показателей, чтобы депутатам все было понятно с точки зрения достижения целевых назначений, - подытожила глава города Елена Ковалева.