В Кирове ежедневно эвакуируют по 10 машин, нарушающих правила парковки

Автовладельцам придется заплатить и за нарушение правил парковки, и за вызов эвакуатора. Фото: admkirov.ru

С улиц Кирова каждый день эвакуируют по 10 машин. Об этом рассказали в горадминистрации.

Эвакуируют только транспортные средства, припаркованные не по правилам. Подрядчик во время уборки снега фиксирует нарушения и передает их с фотографиями и адресами в Госавтоинспекцию, после чего на место вызывают эвакуатор.

- Оставленные под запрещающими знаками автомобили снижают эффективность работ по очистке и вывозу снега с улиц областного центра. Кроме того, нарушители правил парковки влияют на график и снижают темпы уборки, - пояснили в мэрии.

Стоит отметить, что если транспорт припаркован по правилам, но мешает уборке снега, его перемещают в границах одного квартала.

Кировчанам напоминают, что за нарушение правил парковки предусмотрен штраф - 1,5 тысячи рублей. Еще столько же придется заплатить за услуги эвакуатора. Каждый час стоянки нахождения машины на штрафстоянке оплачивается отдельно.