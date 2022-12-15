Кировская библиотека имени Герцена отметит 185-летие

Торжественные мероприятия в «Герценке» пройдут с 18 по 20 декабря. Фото: Правительство Кировской области

18 декабря Кировская областная библиотека имени А.И. Герцена отметит круглую дату - 185 лет со дня основания. Торжественные мероприятия в честь юбилея, в том числе Научная конференция и традиционный Герценовский бал, пройдут с 18 по 20 декабря. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, в первый день празднования все желающие смогут посетить праздник «День рождения с Герценкой» с 10:00 до 18:00 на всех площадках библиотеки. В конце дня состоится традиционный бал-прием, приуроченный к круглой дате.

19 декабря в конференц-зале откроется всероссийская научная конференция «Книжная культура в российской провинции». В течение двух дней эксперты обсудят проблемы библиотечных фондов, книжной культуры в эпоху информационных технологий и другие темы.

Кульминацией юбилейных торжеств станет вечер к 185-летию библиотеки. Подробнее с программой торжественных мероприятий можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях библиотеки.